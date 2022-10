Inaugurato il consolato onorario di Svezia, l’ambasciatore: “Grandi interessi nel porto di Trieste”

Inaugurato oggi il consolato onorario di Svezia a Trieste in via San Nicolò 15, alla presenza del Sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, dell’Ambasciatore di Svezia, Jan Björklund e il Console Onorario Cristina Sbaizero. “Questa è una grande giornata per le relazioni svedesi con Trieste – ha dichiarato l’ambasciatore - . Dal 1905 abbiamo un consolato a Trieste, fin dai tempi degli austriaci. Se guardiamo anche al resto del Fvg, ieri abbiamo visitato l’azienda Electolux, ma la presenza di prodotti svedesi a Trieste e nel mondo si estende anche a marchi come Ikea, Spotify, H&M. Per quanto la presenza di aziende svedesi sul territorio sia importante, lo è ancora di più il ruolo del Porto di Trieste, di cui usufruiscono le aziende svedesi per gli scambi con l’Asia”.

Cristina Sbaizero è la prima donna eletta console di Svezia a Trieste, è udinese d’origine e abita da 30 anni nel capoluogo giuliano. La console ha spiegato che “dall’inizio delle attività in giugno il consolato ha incontrato circa 40 famiglie, che hanno chiesto aiuto per questioni burocratiche e di vario genere tra cui attivazione di nuovi codici fiscali, consegna dei passaporti prodotti dal ministero, certificati di esistenza per le pensioni svedesi, e organizzare il voto per l’elettorato estero alle elezioni di Svezia".

"Siamo inoltre in contatto con il teatro stabile del Fvg - ha detto la console - per vedere se riusciamo a portare un performer dalla Svezia nella prossima stagione. Un’altra funzione del consolato è quella di creare maggior sviluppo economico per il territorio stringendo rapporti con altre realtà economiche dalla Svezia”. Al momento gli svedesi in Fvg sono centinaia, ma nei prossimi tempi sarà effettuata una mappatura di questi cittadini in Friuli Venezia Giulia, comprensiva delle relative professioni.