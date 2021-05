Controlli anti Covid: 20 sanzioni e 36 denunce in una settimana

Proseguono i controlli predisposti dal Questore di Trieste Irene Tittoni per monitorare l’osservanza della normativa antipandemica e, in caso di inottemperanza, nel sanzionare amministrativamente e penalmente comportamenti non previsti. Nel complesso, dal 22 al 28 maggio, la Polizia di Stato ha controllato nell’intera provincia 3927 persone sanzionandone 20, di cui 10 durante le ore di coprifuoco. 35 soggetti sono stati denunciati perché hanno abbandonato l’isolamento fiduciario e 1 persona per false attestazioni-dichiarazioni sulla propria identità, mentre sono stati controllati 411 esercizi e attività commerciali. Uno è stato sottoposto a chiusura provvisoria di 5 giorni ed è stato sanzionato il titolare