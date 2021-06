Controlli anti-Covid: nessuna sanzione nell'ultima settimana

Proseguono i controlli predisposti dalla Questura di Trieste per monitorare l’osservanza della normativa antipandemica e, in caso di inottemperanza, nel sanzionare amministrativamente e penalmente comportamenti non previsti. Nel complesso, dallo scorso lunedì a ieri, venerdì, la Polizia di Stato ha controllato nell’intera provincia 2120 persone sanzionandone una e sono stati controllati 170 esercizi e attività commerciali.