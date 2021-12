Da lunedì Green pass obbligatorio sui mezzi pubblici: ecco le modalità dei controlli

Lunedì 6 dicembre, quando entrerà in vigore l'obbligo di Green pass (base) per chi utilizza il trasporto pubblico locale, prenderanno il via i controlli sui mezzi pubblici. A bordo dei treni, riporta Tgr Rai Fvg, le verifiche a campione verranno effettuate dal personale di Trenitalia preposto al controllo dei biglietti. Chi non ha la certificazione verde sarà fatto scendere dal capotreno nella prima stazione utile e verrà multato dalla Polizia ferroviaria o altre forze dell'ordine. Nelle stazioni ferroviarie i controlli si svolgeranno sulle pensilline e riguarderanno le persone che scendono dal treno. La sanzione, in questo caso, scatterà subito.

Per i bus i green pass saranno controllati alla fermata o nelle stazioni prevelentemente dalla Polizia Locale. Potranno comunque procedere anche Polizia, Carabinieri o Guardia di Finanza.