Controlli straordinari su “movida”: otto sanzioni e quattro denunce

Otto sanzioni e quattro denunce. E' questo il risultato dei controlli straordinari interforze, stabiliti in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica Provinciale, nelle aree della movida triestina. Nelle serate di venerdì 24 e sabato 25 giugno in totale sono stati controllati 64 esercizi pubblici ed identificate 195 persone. Otto soggetti sono stati sanzionati per inosservanza del divieto di detenzione di bevande in contenitori di vetro e di bevande alcoliche in vetro sulla pubblica via, oltre le pertinenze dei locali, in violazione all’ordinanza del Sindaco. Un 23enne triestino è stato denunciato per rifiuto di declinare le proprie generalità ed oltraggio a pubblico ufficiale, mentre un altro, un 36enne, per oltraggio a pubblico ufficiale. Altri due soggetti, tra cui una minorenne, sono stati denunciati per disturbo alla quiete pubblica.