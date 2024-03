Un arresto, due respingimenti e 20 multe: controlli rafforzati nel periodo di Pasqua

TRIESTE - Una persona arrestata, due migranti respinti in Slovenia e uno denunciato, oltre a venti sanzioni amministrative per violazione del codice della strada: sono i risultati dei controlli rafforzati nel periodo pasquale a Trieste, richiesti dal ministro dell’interno a livello nazionale in previsione di un significativo aumento degli spostamenti. Oltre a questo, le motivazioni si riferiscono ai pericoli legati alle crisi internazionali, acuite dall’attentato a Mosca. I controlli hanno coinvolto diverse specialità della polizia di Stato (questura, polizia postale, ferroviaria, stradale e di frontiera terrestre e marittima), nonché i commissariati di Duino Aurisina e Muggia.

Nel corso del servizio è stato rintracciato in un bar di via Ponziana un soggetto che è stato arrestato e condotto al carcere del Coroneo perché destinatario di un ordine di carcerazione della procura di Torino. Doveva scontare una detenzione di due anni e cinque mesi per spaccio di stupefacenti. Sono stati inoltre rintracciati quattro migranti irregolari, di cui due immediatamente respinti in Slovenia e un minore straniero non accompagnato. Uno è stato denunciato per violazione dell’ordine dell’autorità. Sono state inoltre elevate una ventina di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, in particolare una per guida con patente scaduta e cinque per guida senza cintura di sicurezza.

In tutto sono state identificate quasi mille persone, di cui molti stranieri. Sono stati controllati oltre 200 autoveicoli, qualche autobus turistico e una trentina di esercizi pubblici. Il servizio, diretto dal commissario capo della polizia di Stato Sebastiano Maione, ha coinvolto 50 operatori di polizia in tutta la provincia di Trieste, in luoghi quali stazioni delle corriere, stazioni ferroviarie, uffici postali, centri commerciali, snodi stradali ad elevato flusso, valichi confinari, terminal passeggeri dello scalo croceristico e porto nuovo.