Più controlli e nuovo telelaser sull'Altipiano: raffica di sanzioni per velocità

TRIESTE - Più personale e nuovo telelaser in dotazione per il distretto C di Opicina della polizia locale. Questo ha reso possibile più controlli mirati per la prevenzione degli incidenti, che in settembre hanno portato, sull'Altipiano, a 35 sanzioni per eccesso di velocità. Le verifiche sono state effettuate soprattutto sugli assi come la S.R. TS 1 o la S.R. TS 35 o, ancora, Strada Nuova per Opicina, sgravando così il nucleo tecnologie stradali che può concentrare i controlli sul resto del territorio comunale.

Di seguito i risultati del mese di settembre: 35 sanzioni per velocità di cui: 10 in S.R. TS 35 (km 9+100) direzione Banne, cinque in S.R.TS 1 località Opicina direzione Prosecco, due in S.R. TS 1 località Opicina direzione Santa Croce, cinque in S.R. TS 1 località Padriciano, sette in via San Nazario località Prosecco direzione strada Vicentina, tre in S.R.TS 1 località Opicina direzione Opicina, tre in strada per Vienna direzione Opicina, di cui 1 con patente ritirata.