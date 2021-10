Piazza Unità d'Italia

Coop alla Barcolana, il presidente Pedroni: “Impegno per l’ambiente deve coinvolgere imprese e cittadini”

La Coop partecipa alla Barcolana con uno stand dedicato e un equipaggio di dipendenti a bordo della Kind of Magic, che parteciperà alla regata guidato dall’esploratore Ambrogio Beccaria. Sarà inoltre installato il terzo “seabin”, il cestino filtra – rifiuti, a Trieste all’ingresso del Porto in riva Mandracchio. Il presidente di Coop Italia Marco Pedroni: “vogliamo mettere insieme questa festa di Trieste e dell’Italia in barca con l’impegno ambientale e lo sport. L’impegno per l’ambiente deve coinvolgere le imprese, i fornitori e il cittadino che, se informato, fa scelte più sostenibili”