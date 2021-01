Coronavirus, 14 nuovi posti letto a "Villa Sissi"

Da sabato 16 gennaio ASUGI amplia i posti letto Covid con 14 nuovi posti al terzo piano di Villa Sissi, mettendo anche a disposizione il personale di ASUGI. Un ulteriore potenziamento è previsto grazie alla riattivazione di 46 posti presso Igea per persone Covid negative o incerte, allo scopo di decongestionare il Pronto Soccorso. Inoltre sono stati attivati tutti i possibili potenziamenti dei trasporti per i pazienti per accelerare eventuali trasferimenti necessari a fornire adeguata assistenza.