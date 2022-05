Intensive in calo e 125 nuovi positivi: il punto Covid di oggi

I nuovi contagi registrati oggi in Friuli Venezia Giulia sono 125, mentre per quanto riguarda i decessi la Regione ne registra due (a Udine e a Pordenone). Cala di una unità il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva, mentre rispetto a ieri tornano a crescere i ricoveri (+9). Di seguito il il bollettino grafico.