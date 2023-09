A Grado un corso per per aspiranti assaggiatori di olio d’oliva

GRADO - C'è tempo fino al 15 settembre per iscriversi al corso ufficiale per diventare Assaggiatori di Oli di Oliva vergini, organizzato dalla delegazione del Fvg di OLEA (Organizzazione Laboratorio Esperti Assaggiatori). Le lezioni si terranno a Grado, nelle giornate del 22, 23, 24 settembre e 5, 6, 7 ottobre prossimi.

Un settore in crescita

Sebbene sia un comparto piccolo rispetto ad altre regioni italiane, il settore olivicolo del Friuli Venezia Giulia è in una fase di robusta espansione. La produzione locale si concentra esclusivamente su oli di qualità elevatissima, a cui guardano con interesse sempre crescente la ristorazione e gli appassionati di mezza Europa. A guidare la produzione locale è l’olio ottenuto dalla varietà autoctona Bianchera, che trova la sua massima espressione in provincia di Trieste, con l’epicentro localizzato nel Breg, nel comune di San Dorligo/Dolina. In questi luoghi una tradizione secolare, si è evoluta e pian piano ha unito storia e ricerca fino ad ottenere degli oli di forte personalità, universalmente riconosciuti e apprezzati.

A chi è rivolto il corso

I partecipanti al corso di Grado saranno introdotti al mondo dell’olio di oliva e al suo assaggio, attraverso lezioni teoriche e pratiche, che spazieranno in tutto quello che riguarda l’universo olio, da cenni storici a nozioni agronomiche, fino all’esperienza fondamentale dell’assaggio.

Il corso è rivolto a piccoli produttori, ristoratori, consumatori consapevoli, agronomi e semplici appassionati, con docenti che sono esperti assaggiatori e docenti universitari, con ampia esperienza nel settore divulgativo, formativo e agricolo.

Il certificato

Il corso, legalmente riconosciuto, rilascia il certificato di “Idoneità fisiologica all’Assaggio degli Oli di Oliva vergini”, requisito necessario all’iscrizione all’Elenco Nazionale dei Tecnici ed Esperti degli Oli di Oliva vergini ed extravergini. A detta di chi il corso l’ha già seguito, si tratta di un’esperienza formativa di crescita professionale e personale, che dà la possibilità di vedere attraverso altri occhi il mondo dell’olio, dell’agricoltura e enogastronomico tutto. Una strada da cui non si torna indietro. Info, iscrizioni (termine al 15/09) e programma completo al sito www.olea.info