Enaip, dal 18 maggio al via il corso di Tecnico Commerciale Marketing

Il mondo sta cambiando, ed in uno scenario lavorativo in continuo mutamento, sapersi adattare alle nuove sfide, modellarsi agli eventi e acquisire nuove competenze, diventano skill fondamentali. A seguito della globalizzazione e della diffusione delle nuove tecnologie, gli ultimi decenni sono stati caratterizzati da forti cambiamenti anche nel mondo del marketing e delle vendite: si pensi al fenomeno dell’ecommerce ed al successo di aziende come Amazon o Alibaba o anche alla continua diffusione dei social network nella popolazione di ogni età. Occorre dunque investire su percorsi che forniscano le competenze utili per gestire il cambiamento, piuttosto che farsi gestire da esso; vedendo nei momenti di “crisi” opportunità di crescita, di nuove occasioni e di consapevolezza.

Il nostro corso di qualifica della durata di 600 ore di Tecnico Commerciale Marketing, permette di sviluppare un ventaglio di competenze intorno al prodotto con l’obiettivo di formare una figura professionale in grado di promuovere e vendere il prodotto aziendale, offrendo una consulenza personalizzata volta ad offrire soluzioni orientate alle richieste del cliente. La figura sarà, quindi, in grado di relazionarsi con il mercato esterno (nazionale o internazionale) e con le funzioni interne aziendali, con particolare riferimento alla produzione, gestendo i rapporti con clienti e fornitori, promuovendo i prodotti e servizi aziendali, utilizzando i diversi canali di marketing e vendite, gestendo la trattativa commerciale e predisponendo la documentazione necessaria alla vendita e al trasporto della merce.

A ciò si aggiunga che il corso è completamente gratuito poiché finanziato dal Fondo Sociale Europeo, motivo in più per sfruttare questa occasione unica per dare una svolta alla propria prospettiva professionale. Il corso, che avrà avvio il 18 maggio 2021, si tiene nella sede Enaip FVG di Gorizia, con parti anche in modalità online. Maggiori informazioni sul programma sono presenti nel sito www.enaip.fvg.it