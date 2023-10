Corteo No green pass: il percorso

TRIESTE - Inizierà alle 15 di oggi, sabato 21 ottobre, il corteo organizzato dal Coordinamento No Green Pass per ricordare lo sgombero, effettuato dalla polizia il 18 ottobre 2021, dei manifestanti contrari alla certificazione vaccinale che due anni fa avevano occupato l'area antistante il varco IV del porto di Trieste. La partenza, inizialmente programmata in piazza della Borsa, è stata spostata al Foro Ulpiano. Successivamente, la manifestazione si snoderà lungo via Fabio Severo, piazza Dalmazia, via Ghega e piazza Libertà, con arrivo previsto in largo Santos.