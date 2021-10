No green pass, arriva la revoca: salta il corteo del pomeriggio

Il corteo in programma domani pomeriggio alle ore 14 è stato revocato. Lo ha annunciato la Questura: "Stando quindi a quanto appreso dagli organizzatori, la manifestazione, che sarebbe dovuta partire da Largo Riborgo, non avrà luogo". Si tratta di una notizia che non lascia indifferenti nemmeno gli ambienti della stessa Questura: l'incomprensione rimane alta in quanto ancora non è chiaro come e chi stia prendendo le decisioni in questo momento.