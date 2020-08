Costa crociere riparte da Trieste il 6 settembre

La ripartenza delle crociere di Costa a Trieste il prossimo 6 settembre è stata al centro di un incontro tra il governatore della Regione Friuli Venezia Giulia e Michael Thamm, Group ceo Costa Group and Carnival Asia. Grande soddisfazione è stata espressa dalle parti: dal governatore è stato evidenziato che si tratta di un passaggio di spicco che richiede a tutti i soggetti istituzionali di continuare a fare sistema e di proseguire in un lavoro di squadra che dà frutti tangibili; Thamm, dal canto suo, ha rilevato che dal 2009 Costa ha investito nella Stazione Marittima di Trieste ed è felice di poter ripartire presto e responsabilmente dalla città per la prima crociera dopo la lunga pausa dovuta all'emergenza sanitaria. Thamm ha indicato che il Gruppo crede nell'ulteriore sviluppo dell'area adriatica per il mercato crocieristico e ritiene che il Friuli Venezia Giulia con Trieste possa avere un ruolo importante in ambito europeo. All'incontro nel Palazzo del Governo di Trieste hanno preso parte anche i vertici dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico orientale e di Trieste Terminal Passeggeri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.