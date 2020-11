In arrivo 10 posti letto Covid al San Giovanni di Dio di Gorizia

Asugi comunica che sono stati aperti ulteriori 10 posti letto Covid presso l’area medica dell’ospedale di Gorizia, al 4° piano. Allo stato attuale si hanno dunque a disposizione 35 posti letto per degenze Covid. L’intenzione è quella di ampliare ulteriormente, nella prossima settimana, in modo da dedicare l’intero quarto piano ai pazienti Covid + per arrivare a 50 posti letto con il contestuale potenziamento di personale infermieristico.