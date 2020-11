Covid in Fvg: altri 26 morti, 554 contagi e 375 guariti

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 554 nuovi contagi (il 9,45 per cento dei 5.864 tamponi eseguiti) e 26 decessi da Covid-19. Delle nuove positività odierne 117 afferiscono a test pregressi eseguiti in laboratori privati dal 21 ottobre al 21 novembre. Le persone risultate positive nelle diverse province sono così suddivise: i casi a Trieste sono 53, 337 nell'area dell'Udinese, 128 nel territorio di Pordenone e 28 a Gorizia e dintorni. Ad esse vanno aggiunte otto persone risultate positive e provenienti da fuori regione.

I casi attuali di infezione sono 13.615. Scendono a 54 i pazienti in cura in terapia intensiva e a 561 i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 699 ed oggi vengono ripartiti con la seguente suddivisione territoriale: otto a Trieste, 12 a Udine, due a Pordenone e quattro a Gorizia. I totalmente guariti in più rispetto a ieri sono 370. Le persone in isolamento in tutto il Friuli Venezia Giulia risultano essere 12.732.