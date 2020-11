Il Covid spinge le assunzioni di infermieri: 66 neolaureati subito al lavoro

La situazione legata all'emergenza in corso a causa del CoViD-19 e la necessità di nuovo personale nelle strutture sanitarie accelera l'assunzione in Asugi di 66 neolaureati e laureate del corso di Infermieristica. La notizia giunge in seguito alla decisione di anticipare ad oggi 18 e domani 19 novembre le sessioni di laurea previste invece per la prossima settimana. L'operazione si è resa possibile, in virtù dell'interessamento dell'Azienda Sanitaria Giuliano Isontina e dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Trieste e Gorizia, anche grazie alla collaborazione del Rettore Roberto Di Lenarda e del Direttore del Dipartimento Universitario Clinico di Scienze Mediche Chirurgiche e della Salute Nicolò de Manzini.

Le parole di Riccardi e Poggiana

Una corona d'alloro che è stata salutata con soddisfazione dall'assessore regionale alla Sanità Riccardo Riccardi. “Un plauso a tutti i neo laureati in infermieristica! Auguro buon lavoro a tutti i professionisti che andranno a potenziare da subito l’assistenza sanitaria in ASUGI”. Parole che hanno trovato piena condivisione nel direttore generale dell'Azienda Antonio Poggiana. “Tutte le procedure sono state realizzate in tempi rapidi grazie all’enorme sforzo compiuto dallo staff amministrativo di ASUGI e dell’Università”.

Da lunedì subito al lavoro

"I 66 neolaureati potranno iscriversi all’Ordine Professionale entro sabato - fanno sapere da Asugi - e saranno immediatamente assunti a tempo determinato da ASUGI". Prima di iniziare il lavoro in corsia sono in programma le visite mediche necessarie all’assunzione, tampone compreso. I nuovi infermieri dovrebbero prendere servizio già da lunedì.