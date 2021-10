Covid: a Trieste contagi raddoppiati in una settimana

A Trieste, rispetto alla settimana scorsa, i contagi sono raddoppiati: 398 nella settimana dal 18 al 24 ottobre, 801 dal 25 al 31 ottobre, un dato in linea con i numeri regionali (1540 nuovi positivi questa settimana, 819 quella precedente). Anche la percentuale di positivi sui tamponi molecolari aumenta di molto: una media settimanale del 4,5%, mentre nel periodo dal 18 al 24 la media era del 2,71%.

La scorsa domenica otto persone si trovavano in terapia intensiva e oggi, domenica 31 ottobre, ce ne sono 14, mentre nei ricoveri ordinari siamo passati in una settimana da 48 a 68. Per quanto riguarda i decessi c’è stato un rallentamento: dai 14 della settimana scorsa ai nove di questa.

Da rilevare che il numero di contagi odierno in Fvg è di 295 (mai così tanti dallo scorso aprile) e la provincia di Trieste si riconferma quella con la più alta incidenza su 100mila abitanti.

Sul fronte vaccini, invece, la campagna ha subito un rallentamento nella settimana che sta per concludersi: poco più di 4000 vaccinazioni a fronte dei 6345 della settimana in cui è entrato in vigore l’obbligo del Green Pass.