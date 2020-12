Covid: arrivano da Udine per vendere quadri, nei guai due 20enni

Ieri pomeriggio la Polizia di Stato ha sanzionato amministrativamente per aver violato la normativa anti pandemia due ventenni residenti a Udine. Sono stati fermati e identificati in via delle Torri da parte di una Volante della Questura. I due stavano cercando di vendere alcuni quadretti artigianali fatti da loro con libera offerta. A loro carico vari fogli di via obbligatori e rimpatri da altri comuni. Gli operatori non hanno rilevato lo stato di necessità o di urgenza che potesse consentire questo loro spostamento extra comunale.