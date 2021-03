La festa tra amiche finisce male: arrivano imbucati e carabinieri, sanzionati in 10

L'episodio è avvenuto in una casa nel comune di Sgonico. A mezzanotte qualcosa è andato storto, qualcuno chiama i genitori per farsi venire a prendere ma non trovano la casa, così chiamano i carabinieri che trovano la festa. Tutti minorenni

Nei loro piani doveva essere una festa per le sole amiche del cuore, approfittando dell'assenza dei genitori. Tuttavia, il passaparola ha l'effetto di estendere gli inviti e così si ritrovano nel comune di Sgonico in una decina, tutti minorenni. A mezzanotte qualcosa non va e scatta il litigio. Qualcuno chiama i genitori per farsi venire a prendere. I genitori a loro volta chiamano i Carabinieri perché non trovano la casa. La pattuglia di Barcola la trova in un baleno e trova pure tutti i ragazzi che ben oltre l'orario del coprifuoco sono fuori dalle loro residenze. Tutti quanti sono stati identificati e riconsegnati ai loro genitori. A tutti verranno contestate le sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni a contrasto della diffusione del Covid-19.