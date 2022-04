Covid, l'analisi settimanale: giù del 21% i nuovi casi dal 13 al 19 aprile

Registrato il una settimana il 21% in meno di nuovi positivi al Covid In Friuli Venezia Giulia: è il dato che emerge dall'analisi della Fondazione Gimbe sull'andamento della pandemia in regione nella settimana dal 13 al 19 aprile. In miglioramento anche i casi Covid attualmente positivi per 100.000 abitanti (1.993 contro 2.066 del periodo precedente), ma la provincia di Trieste ha il valore più alto con 525, ma in calo del 27,1% rispetto alla settimana precedente.

I posti letto in area medica occupati da pazienti Covid sono il 13,2% contro una media nazionale del 15,8%, e in terapia intensiva l'1,7% (contro il 4,5%). Sotto la media italiana, invece, la percentuale di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale in Fvg: l'81,7% (media Italia 84,1%), più un ulteriore 2% (media Italia 1,6%) solo con prima dose, mentre con terza dose si raggiunge l'84,4% (media Italia 83,9%) e con la quarta il 7,4% tra le persone immunocompromesse (media Italia 10,2%); dello 0,04% tra le altre categorie (media Italia 0,7%).