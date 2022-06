Covid, in Fvg contagi raddoppiati in sette giorni

La curva dei contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia è in salita. Nella giornata di oggi sono stati registrati 904 nuovi contagi, quasi il doppio rispetto a sabato scorso (494). L'incidenza attualmente è di 390 casi per centomila abitanti in una settimana. Secondo i dati emessi dalla Regione, il numero è cresciuto del 79% in sette giorni.

Nonostante l'aumento dei contagi, gli effetti sul sistema ospedaliero sono limitati: si registra un paziente in più sia in terapia intensiva (4) che negli altri reparti (85). Un decesso a Udine.