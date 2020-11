Covid in Fvg: quasi 800 nuovi casi e 11 decessi ma i guariti di oggi sono 430

Il Coronavirus in Friuli Venezia Giulia continua a mordere e, nonostante le oltre 400 guarigioni registrate, il bolettino emesso oggi 18 novembre fa segnare ben 796 nuovi contagi, l'aumento di quattro unità nelle terapie intensive e 11 decessi. Il dato delle positività rappresenta il 10,9 per cento sui tamponi effettuati (i test hanno raggiunto quota 7301, contro i 5926 effettuati ieri 17 novembre ndr).

I dati per provincia

Nel dettaglio dei contagi rilevati in data odierna, è ancora la provincia di Udine la più colpita dal CoViD-19 con 336 persone positive, mentre seguono Pordenone con 174 casi, Trieste con 160 e il territorio di Gorizia con 117. Ad essi vanno aggiunte, nove in più rispetto a ieri, le positività di 258 da fuori regione.

I decessi

Il dato riferito ai ricoverati negli altri reparti fa segnare un aumento di 16 unità rispetto alla giornata di ieri. Per quanto riguarda i decessi da CoViD-19, sette sono stati registrati in provincia di Udine, tre nel Pordenonese e uno nel capoluogo regionale. Infine, tra ieri ed oggi le persone che si trovano in isolamento domiciliare sono 312 in più (con 10235 persone che si trovano attualmente in quarantena ndr).