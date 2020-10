Mai così alto il numero di nuovi casi in Fvg: 220 i contagi, a Trieste 56

Il numero di nuovi contagi cresce ancora e abbatte il record di positività giornaliere registrato ieri 21 ottobre con 219 casi. Il bollettino di oggi parla infatti di 220 contagi, con la provincia di Udine che registra 113 nuovi casi e Trieste che ne rileva 56. Proprio nel capoluogo regionale si è registrato un nuovo decesso, una donna nata nel 1942 e morta presso la Rsa San Giusto dopo essere stata precedentemente ospite della casa di riposo "Le Magnolie".

Il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva scende a 14, mentre sale ad 83 quello dei pazienti ricoverati in altri reparti. I tamponi eseguiti sono stati 5510. Per quanto riguarda le altre due province, i nuovi positivi a Gorizia sono 24 mentre Pordenone risulta essere la meno colpita con 20 casi.