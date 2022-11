Crolla il tetto di una casa a San Giusto: sul posto i Vigili del fuoco

Crolla il tetto di una casa a San Giusto, tra via delle Monache e via del Castello a Trieste. I Vigili del fuoco sono stati allertati alle 11 di oggi, sabato 19 novembre, e giunti sul posto hanno trovato la casa, presumibilmente disabitata, con una porzione del tetto ed una parte del muro ridotti in pezzi. Gli operatori si sono recati sul posto con la prima squadra, l'autoscala ed il funzionario di guardia e sono ancora al lavoro per le operazioni di verifica e messa in sicurezza di tutto il luogo interessato dal crollo. Sul posto anche la Polizia Locale e il personale Acegas e Hera Luce. L'intervento è ancora in corso.

