Processo Acquamarina: rinviati a giudizio i quattro imputati

Sono stati rinviati a giudizio i quattro imputati per il crollo della piscina Acquamarina, avvenuto nel luglio del 2019. La prossima udienza avrà luogo il 24 maggio innanzi al giudice Camillo Poillucci. Il Gup Luigi Dainotti si è espresso questo pomeriggio nell'udienza preliminare che avrebbe dovuto svolgersi lo scorso 21 dicembre 2022, poi rinviata a oggi, primo marzo 2023, per un difetto di notifica. Sotto accusa per il crollo del tetto della struttura il progettista esecutivo e direttore dei lavori, il titolare dell'impresa incaricata della manutenzione della copertura e i due operai che stavano lavorando nel momento in cui la struttura è collassata. Si sono costituiti parte civile il Comune di Trieste, rappresentato dall'avvocato Valentina Frezza, e un'attività di estetica e massaggi (difesa dall'avvocato Amerigo Cigana) all'interno dell'ex piscina. L'inchiesta comprendeva inizialmente 18 persone, poi il Pm Pietro Montrone ha chiesto il rinvio a giudizio per i quattro imputati.