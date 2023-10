'Cubone' di San Giovanni, la Circoscrizione: "Si ascoltino i residenti"

TRIESTE - Sentire le necessità espresse dai residenti, tramite le Circoscrizioni, e far sì che venga consegnata quanto prima alle associazioni del territorio e ai cittadini una struttura che consenta di perseguire finalità sportive, sociali e di tempo libero che vengano incontro alle esigenze di giovani, adulti e anziani. E' questa la richiesta dei consiglieri della Lista Russo Punto Franco in VI Circoscrizione Luigi Carotenuto e Francesco Biancuzzi e dalla consigliera circoscrizionale Rossana Zagaria, che questa mattina, nel corso di una conferenza stampa, hanno denunciato lo stato di abbandano del 'cubone' di San Giovanni e la mancanza di comunicazione da parte del Comune. "I lavori dovevano essere appaltati in primavera, ma ad oggi non è stato fatto ancora nulla e dall'assessore Lodi non abbiamo avuto alcuna risposta". "Nessuna comunicazione" quindi, nè relativa al centro polisportivo di piazzale Gioberti nè all'area destinata a fini sociali da ripristinare nello spazio attiguo al "cubone", già prevista all'interno del progetto Pinqua. "L'amministrazione comunale bypassa gli organi più vicini ai cittadini, le circoscrizioni", hanno affermato Biancuzzi e Carotenuto. "Se conoscessimo il progetto potremmo inserire correttivi e fare proposte, per renderlo più vicino ai bisogni dei cittadini - ha aggiunto Zagaria -. Non vogliamo essere messi di fronte a un fatto compiuto". Non sono infatti esenti da dubbi neppure le finalità della struttura: esiste il timore che il futuro impianto sportivo non favorisca una partecipazione intergenerazionale, trascurando così l'importante coinvolgimento dei cittadini in una zona che già patisce l'assenza di un adeguato centro di aggregazione. Nel corso dell'incontro è stato inoltre segnalato lo stato di degrado in cui versano marciapiedi antistanti la struttura e il passaggio che collega piazzale Gioberti al park San Giovanni. "Abbiamo chiesto un'audizione in VI Circoscrizione dell’assessore Lodi per remare nella stessa direzione, al di là delle inclinazioni politiche- ha spiegato Carotenuto - Il rione di San Giovanni ha bisogno al più presto di un centro polisportivo e di un'area destinati a fini sociali".