Dalla Regione 12 milioni per il drenaggio urbano della città

TRIESTE - "La Regione è pronta a mettere in sicurezza la rete di drenaggio urbano di Trieste, mettendo così fine a molti dei fenomeni di allagamento che si sono moltiplicati negli ultimi anni". Lo ha detto l'assessore regionale alla difesa dell'ambiente, Fabio Scoccimarro, dando conto del contenuto di una delibera approvata oggi dalla giunta regionale. Sul piatto 12 milioni di euro che serviranno a realizzare diversi interventi sui torrenti che attraversano la città, in particolare isul Chiave e sul Farneto.. "La delibera - ha spiegato l'assessore - completa un complesso iter per poter rendere operativa la spesa dei fondi Por-Fesr che finanziano interventi di sviluppo regionale. Già nel 2022 la Regione aveva individuato una specifica procedura per finanziare interventi di ristrutturazione e adeguamento della rete di drenaggio urbano del capoluogo". Il piano prevede la messa in sicurezza del tratto terminale del torrente Chiave, che attraversa porto vecchio, e di quella del rio Farneto che, come specifica Scoccimarro, "nel tratto scoperto a monte della città costituisce la fonte principale del trasporto solido che intasa il torrente Chiave". Per limitare i fenomeni di allagamento, che sempre più spesso stanno interessando il centro cittadino, le azioni consisteranno, quindi, nell'asportazione dei sedimenti nel tratto terminale del torrente Chiave, nella limitazione del trasporto solido del torrente Farneto, nell'agevolazione dei futuri interventi sui torrenti, che miglioreranno la rete di drenaggio urbano.