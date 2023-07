Daspo urbano, l'area si allarga: ecco la nuova mappa

TRIESTE - L'area cittadina oggetto del Dacur (divieto di accesso alle aree urbane ex Daspo) si allarga. La nuova mappa è stata presentata nel corso di una conferenza stampa dall'assessore alle Politiche della Sicurezza cittadina Caterina de Gavardo e il Comandante della Polizia Locale Walter Milocchi. Come spiegato dall'assessore de Gavardo, "il rafforzamento dell'area è frutto di un lavoro congiunto con le altre forze dell'ordine ed è finalizzato a garantire la sicurezza in una città che sta cambiando". La decisione fa seguito ad altre due novità relative alla Polizia Locale: l'adozione dell'arma da parte di alcune strutture specialistiche e le nuove 80 unità in arrivo.

La nuova area

Nel perimetro del Dacur verrà inclusa l'area di via Giulia, fino a via dei Bonomo e da viale D'Annunzio, piazza Foraggi fino a piazzale De Gasperi. L'allargamento riguarderà anche le pensiline degli autobus e le aree verdi comunali adibite a verde pubblico, presenti e nei pressi delle medesime in un raggio di 20 metri. Nel corso della conferenza stampa il Comandate Milocchi ha posto l'accento sulle tipologia di comportamenti sanzionati, in particolar modo l'ubriachezza manifesta e anche molesta – la più diffusa – illeciti contro la pubblica decenza, l'accattonaggio, il bivacco e il commercio abusivo all'interno delle zone oggetto del Dacur.

Le sanzioni

"Si tratta di illeciti amministrativi - ha continuato il comandante Walter Milocchi, sanzionati, ma se effettuati all'interno dell'area interessata, comportano un primo verbale ai senso del Decreto Minniti da 100 a 300 euro, oltre all'allontanamento dalla zona per le successive 48 ore, nel caso in cui il soggetto venga sorpreso in questa fascia di tempo la sanzione viene raddoppiata. In caso di reiterazione di queste violazione da parte dei soggetti i verbali vengono inviati al Questore il quale, dopo un'attenta valutazione, emana il vero e proprio Dacur che può arrivare fino a 12 mesi e riguarda una zona specifica di un'area estesa. Il procedimento è abbastanza complesso ma ha dato buoni risultati". Le modifiche al regolamento verranno attuate entro l'estate.