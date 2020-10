Decessi a Trieste aumentati del 48% in marzo e aprile

A Trieste, nei mesi di marzo e aprile, i decessi sono aumentati del 48,5% rispetto allo stesso periodo del 2019, mentre complessivamente in regione l'incremento è stato del 25%. Infatti, come già noto, a Trieste e in provincia si sono registrate oltre la metà delle morti attribuite al Covid-19 in regione. Lo rende noto il ricercatore dell’Ires Fvg Alessandro Russo che ha rielaborato i dati diffusi dall’Istat con focus sul Fvg. Dalla ricerca emerge che in regione, tenendo conto del periodo da gennaio a maggio, l'aumento risulta "diluito" e pari al 7,7% e si parla di 6.767 decessi, 485 in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. In maggio si è tuttavia registrato un trend in frenata, poiché secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile, le morti attribuite al Covid-19 in regione sono state 113 a marzo, 176 ad aprile e 44 a maggio.

Le spiegazioni

Sono due le spiegazioni date da Istat e Istituto Superiore della Sanità alla più ridotta mortalità nel mese di maggio: il virus potrebbe aver anticipato i decessi di persone in uno stato di salute già grave, che probabilmente sarebbero decedute poco dopo. Un'altra spiegazione consiste nel fatto che in alcuni casi il Covid-19 potrebbe essere stato solo una concausa del decesso, non la causa principale, e che non sia quindi direttamente impattante sulla mortalità.

In Italia

Il contesto nazionale appare in media ben peggiore del quadro rilevato in Fvg: Da gennaio a maggio l'aumento di morti è stato del 13,5%, e calcolando solo marzo e aprile la percentuale è del 42,9%. Confermato il rallentamento del mese di maggio (+0,4%).

Continua a calare la popolazione

Non si arresta, invece, il calo della popolazione regionale che è passata da 1.211.357 residenti registrati alla data del 1 gennaio a 1.208.551 di fine maggio. Prosegue dunque la dinamica negativa iniziata sei anni fa, quando gli abitanti in Fvg avevano sfiorato quota 1.230.000.