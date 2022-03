Decine di meduse spiaggiate al Pedocin

La spiaggia del Pedocin è stata letteralmente ricoperta dalle carcasse della Rhizostoma pulmo, conosciuta anche come polmone di mare o medusa barile . Il fenomeno, come spiegato dal naturalista Nicola Bressi, è stato causato dal vento e dall'alta marea che si ritira repentinamente: "le meduse restano spiaggiate e muoiono"

Nei giorni scorsi anche l'Istituto nazionale di oceanografia di geofisica sperimentale aveva segnalato diverse carcasse sulla spiaggia di Barcola. Nel post, Ogs ha anche ricordato che in caso di avvistamento di noci di mare, meduse, delfini e tartarughe, i cittadini sono invitati ad inviare le segnalazioni ad AvvistAPP, applicazione guidata nata per aiutare i ricercatori.