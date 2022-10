Sala Tripcovich: le demolizioni iniziano il 7 novembre

C’è una data per l’inizio della demolizione della Sala Tripcovich: il sette novembre. Dal 25 ottobre la sala è passata nelle mani dell’impresa edile Ghiaie Ponte Rosso, che si occuperà della demolizione per un importo di oltre 550 mila euro. Non saranno utilizzati esplosivi nell’operazione perché sotto l’edificio scorre il torrente chiave, si inizierà quindi lo smantellamento della struttura a partire dal tetto. Sono in corso rilievi topografici per riprodurre digitalmente in 3D l’interno della sala, al fine di lasciare una testimonianza di com’era l’ex stazione dei bus prima della demolizione, tenendo presente che la struttura aveva svolto la funzione di teatro (forse con la miglior acustica della città) sostituendo per un periodo il teatro Verdi in fase di ristrutturazione. La riproduzione sarà inserita in un più ampio progetto del Comune per realizzare una “passeggiata” virtuale nella Trieste di qualche decennio fa.