Diciottenni aggrediti e rapinati da una "banda" in via Crispi

TRIESTE - Un’aggressione al ritorno da una serata tra amici, sarebbe successo in via Crispi alle due di notte del 29 dicembre a cinque studenti diciottenni, due ragazzi e tre ragazze. Come riporta Telequattro, il gruppo sarebbe stato avvicinato da almeno due giovani, che avrebbero chiesto loro una sigaretta. Al rifiuto dei cinque amici, la "banda" li avrebbe aggrediti con calci e pugni, le ragazze sarebbero state minacciate e pur di non essere picchiate a loro volta, avrebbero ceduto alle intimidazioni, consegnando agli aggressori del denaro. Per un momento i presunti rapinatori si sarebbero fermati, consentendo alle vittime di scappare. Intervenuta la polizia, raggiunta da una chiamata al 112, e la questura conferma l’intervento delle volanti alle 2:40. Gli agenti indagano ma al momento i responsabili del grave fatto non sono stati identificati. I giovani, forse intimoriti da eventuali ritorsioni, non hanno ancora sporto denuncia.