Triestina, si è dimesso l'allenatore Pavanel

Si è dimesso l'allenatore della Triestina, Massimo Pavanel. La decisione è stata annunciata subito dopo la partita con il Trento. Nel corso della conferenza stampa Pavanel ha ammesso che il suo percorso non ha prodotto i risultati sperati e ha deciso di fare un passo indietro ringraziando la città. "La squadra merita un'altra opportunità - ha detto Pavanel - non voglio tenere in scacco la società. Continuerò a tifare e amare l'Unione, ma quando vedi gli occhi spenti nei giocatori significa che non incidi".

"In questa situazione complessa prendiamo atto con dispiacere per le dimissioni di mister Pavanel - si legge nella nota stampa della società -. La società si riunirà immediatamente per fare una profonda riflessione in un momento così delicato e difficile".