Insetti sul cibo e un dipendente irregolare: 5mila euro di multa a un commerciante

MONFALCONE - Una maxi nulta da 4.800 euro al titolare di un'impresa di commercio al dettaglio di alimenti a Monfalcone, dove la polizia locale ha rilevato insetti sulla verdura in esposizione, oltre a carni e verdure non tracciabili. Accertata anche la presenza di un dipendente, residente al Cara di Gradisca, che non comprendeva la lingua italiana. E' stata quindi vietata al titolare, cittadino bengalese, l'immissione al commercio alcuni chilogrammi di carni, con blocco ufficiale di 22 casse e 17 sacchetti di verdure. E' il risultato dell'attività di controllo della polizia locale di Monfalcone negli esercizi commerciali, in collaborazione con l'Azienda Sanitaria. “I controlli alle attività commerciali vengono effettuati costantemente dalla Polizia locale - dichiara il sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint - per tutelare i cittadini avventori e per garantire la libera concorrenza tra gli esercizi commerciali".