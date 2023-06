Elezioni regionali: entro il 29 giugno la sentenza per il ricorso di Insieme Liberi

TRIESTE - Il Tar del Fvg deciderà entro domani, giovedì 29 giugno, in merito al ricorso della lista Insieme Liberi contro l’esito delle elezioni regionali. L’udienza si è tenuta oggi nella sede del Tribunale Amministrativo Regionale in piazza Unità, alla presenza dell’avvocatura della Regione e degli avvocati ricorrenti. Tra questi la stessa Giorgia Tripoli, già candidata per Insieme Liberi e non eletta in consiglio regionale per il mancato raggiungimento del 4 per cento. Presente in aula anche l’ex candidato per la lista antivaccinista e consigliere del Comune di Trieste Ugo Rossi.

“Non faccio pronostici ma siamo molto soddisfatti del lavoro svolto - ha dichiarato l'avvocato Tripoli - io e i colleghi abbiamo presentato atti ineccepibili”, sostenendo che la Regione “molto spesso si è arrampicata sugli specchi, muovendo eccezioni anche futili”. In udienza è stata anche menzionata una recente sentenza del Tar di Bologna che, ha spiegato Tripoli, “ha annullato le elezioni comunali di Riccione e quello che i ricorrenti hanno lamentato sono le medesime violazioni che abbiamo trovato noi. Quel Tar dice che queste irregolarità sono talmente gravi da inficiare l'esito delle elezioni” e “ci auguriamo che il nostro Tar voglia seguire quell’indicazione”.

Tra i motivi del ricorso la questione dell’arrotondamento alla seconda cifra decimale e la legge del Friuli Venezia Giulia in merito ai voti presidenziali con voto non disgiunto, “secondo noi incostituzionale”, ha dichiarato a margine Ugo Rossi, specificando poi che “abbiamo contestato 220 sezioni e su 111 verbali abbiamo trovato violazioni di legge gravissime ossia mancanza di corrispondenze di schede autenticate” oltre a “verbali non compilati e altri errori nella compilazione”. Il Tar depositerà le motivazioni della sentenza qualche giorno dopo la decisione.