Blitz dei carabinieri in piazza Garibaldi: sul bus con paio di forbici, fermata una donna

TRIESTE - E' stata fermata dai carabinieri e portata in caserma una donna che, in evidente stato di agitazione e seguita dal Centro di salute mentale, ha seminato il panico a bordo della linea 37. La donna impugnava delle grosse forbici, così l'autista del mezzo della Trieste Trasporti ha interrotto la corsa e fermato una macchina dei carabinieri che stava transitando lungo piazza Garibaldi. I militari sono intervenuti immediatamente e, una volta fatti scendere gli altri passeggeri, si sono avvicinati alla donna e l'hanno disarmata. "La stessa - scrive l'Arma - è stata quindi condotta fuori dall’autobus e di qui presso la Stazione Carabinieri di Barcola per i dovuti atti". La donna è stata denunciata in stato di libertà e riaffidata agli operatori sanitari.