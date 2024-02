Tragedia in Croazia: donna trovata morta in mare

CROAZIA - Il cadavere di una donna è stato trovato in mare in Croazia, al largo di Povile, nei pressi di Novi Vinodolski (sul litorale croato all'altezza dell'isola di Veglia). Come riportano diversi media croati, l'identità della donna è attualmente sconosciuta e sono in corso verifiche da parte della polizia litoraneo-montana. Il corpo è stato recuperato in mattinata, era stato individuato durante la notte ma, a causa del forte scirocco, non è stato possibile estrarlo subito dall'acqua. La salma è stata trasportata all'Istituto di medicina legale e criminologia di Fiume. Non sembrerebbero esserci segni di morte violenta.