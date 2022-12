Donna scomparsa a Duino: l'appello disperato del marito

E' stata diffusa sui social la foto della donna scomparsa da due giorni, si tratta della ricercatrice universitaria Alessia Bo. E' stato il marito di lei a pubblicare l'immagine insieme a un appello disperato: "Lei è mia moglie Alessia. Non torna a casa da due giorni, è uscita di casa ieri mattina presto. Abbiamo trovato l'auto a Duino, ma lei non c’è. Non ha il telefono con sé. La sta cercando la protezione civile e stanno battendo tutto il sentiero Rilke. Se qualcuno la vede se può segnalare. Aveva un giubbotto nero a tre quarti e una sciarpa ocra". L'auto della donna è stata trovata poche ore fa a Duino Aurisina, nei pressi del Collegio del Mondo Unito.