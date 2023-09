Un etto di marijuana in casa: 20enne denunciato per spaccio

TRIESTE - Due giovani vengono fermati dalla polizia locale con la droga in tasca, uno dei due viene perquisito e nel suo appartamento viene trovato un etto di marijuana. Il ventenne (un italiano con iniziali S.G.S.) è stato quindi denunciato per spaccio. E' successo sabato 16 settembre, nel pomeriggio, all'interno del parco di via Orlandini nel rione di Ponziana. I due si sono appartati con fare circospetto in una zona poco frequentata del parco e alla vista degli agenti hanno tentato invano di separarsi per eludere il controllo. Avvicinati dagli operatori, hanno manifestato un tale nervosismo da motivare un controllo preventivo e, su richiesta degli operatori, hanno consegnato spontaneamente alcuni ovuli con marijuana e una dose di hashish. L'odore persistente ha portato tuttavia a ipotizzare che uno dei due ragazzi avesse dell'altra droga con sé e per questo sono stati entrambi accompagnati nella caserma di via Revoltella. Infatti, durante la perquisizione personale, G.S.G. è stato trovato in possesso di ulteriori ovuli di marijuana, in tutto 10 grammi.

La polizia locale ha poi effettuato la perquisizione domiciliare autorizzata dal pubblico ministero di turno durante la quale, insieme al Nucleo di polizia giudiziaria, sono stati trovati 100 grammi di marijuana in gran parte già preparati in dosi pronte per la cessione e materiale per il loro confezionamento. G.S.G., incensurato, è stato perciò denunciato a piede libero per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e cessione di sostanza stupefacente a minore.