Spacciava droga nei parchi a Giarizzole: arrestato 33enne

TRIESTE - Arrestato un 33enne per aver spacciato droga anche a persone minorenni, nel suo appartamento sono stati trovati e sequestrati dalla polizia locale 250 grammi di Hashish. L'arresto è avvenuto nella serata di martedì scorso, a seguito di un’indagine del Nucleo della polizia giudiziaria con l’ausilio di operatori del Nucleo contrasto violenza, stalking e abusi. L'uomo, con iniziali R.B., è stato individuato a seguito di numerose segnalazioni di residenti in un comprensorio abitativo nei pressi di via di Giarizzole, che avevano notato un anomalo andirivieni di individui nelle aree verdi interne dell’isolato, spazi frequentati anche da persone anziane e bambini. I soggetti segnalati, che nulla avevano a che fare con le unità abitative presenti in zona, erano tutti riconducibili un via vai frequente all’interno in un appartamento di uno di questi edifici.

Gli operatori, a seguito delle testimonianze dei cittadini, hanno così allestito servizi di osservazione, che hanno confermato quanto segnalato e, dopo mirati controlli, gli hanno accertato che effettivamente all’interno dell’appartamento c'era un’attività di compravendita di hashish, verificata anche grazie al fermo di un giovane che poco prima ne aveva acquistato alcune dosi. L’accertamento ha permesso agli agenti, una volta avvertito il Pm di turno, di fare irruzione nella residenza di R.B. e la perquisizione ha permesso di rinvenire più di 250 grammi di hashish confezionato in panetti, bilancini di precisione e contanti, probabile guadagno dall’attività di spaccio. R.B. è stato così arrestato e condotto in carcere con le accuse di detenzione di droga a fini di spaccio e numerose cessioni anche a minorenni.