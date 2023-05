Due denunciati per guida sotto effetto di droghe: il report della polizia stradale nel weekend

TRIESTE - Due persone denunciate perché guidavano sotto effetto di stupefacenti, 34 infrazioni del codice della strada: questo il bilancio dei controlli straordinari della polizia stradale lo scorso weekend. Da venerdì 12 a domenica 14 maggio la polizia. In particolare, nella serata di venerdì 12 maggio presso il Park Bovedo, è stato allestito un posto di controllo con quattro equipaggi della stradale, che hanno identificato 37 conducenti di cui 25 sono stati sottoposti ad accertamenti psicofisici. Nessun automobilista è risultato guidare sotto l’effetto di sostanze alcoliche e i due sotto l'effetto di droghe sono stati trovati positivi uno al Thc e uno alla cocaina. I due conducenti sono stati deferiti all’autorità giudiziaria e le patenti di guida sono state sospese.

Della maggior parte delle persone controllate l’80 per cento rientra nella fascia di età tra i 33 ed i 65 anni, mentre il rimanente 20 per cento ricomprende la fascia giovanile dai 18 ai 32 anni. Pertanto durante il fine settimana, complessivamente, sono state elevate 34 infrazioni al codice della strada di cui quattro per il mancato uso delle cinture di sicurezza, sei per l’illecito uso del telefonino e sette a seguito di circolazione con veicoli non efficienti. Inoltre, anche a causa delle avverse condizioni meteo, sono stati rilevati tre incidenti nel corso dei quali si sono registrati quattro feriti.