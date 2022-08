Edilizia scolastica: in arrivo 11 milioni dal Pnrr, previsto un nuovo asilo nido a San Giovanni

In arrivo 11 milioni dal Pnrr per il Comune, destinati agli edifici scolastici. In particolare sono state accolte e ammesse a finanziamento gli interventi per la struttura educativa prevista per l’ex caserma Chiarle in San Giovanni. Si tratta dell’intervento per l’abbattimento della vecchia struttura e la creazione nuovo asilo nido, per un importo di 2.174.000 euro, nonché di ulteriori 1.699.440 euro per l’abbattimento della vecchia struttura e l’ampliamento della scuola materna esistente.

L’edificio scolastico comunale di via alle Cave n.4 a Trieste si trova in un’area chiusa, sede di una ex caserma militare, riconvertita successivamente in area scolastica. Questo edificio, una struttura prefabbricata costruita nel 1976, con caratteristiche impiantistiche e funzionali non più adeguate alle esigenze scolastiche, nel 2017 è stato dismesso e sostituito dall’edificio e attuale sede della scuola dell’infanzia con annessa sezione in lingua slovena “Nuvola Olga / Niko Oblak”.

Al fine di completare la riqualificazione dell’area, si prevede di demolire l’edificio esistente e costruire un asilo nido, realizzando una nuova struttura utilizzando materiali biocompatibili, privilegiando quelli naturali ed ecologici, adottando tecnologie costruttive i cui componenti sono sottoponibili, a fine vita, a demolizione selettiva per essere riciclati o riutilizzabili e relativa impiantistica performante ed ecosostenibile.

Con l’intervento proposto verranno creati 66 nuovi posti nido dell’infanzia, divisi tra lattanti (3 mesi – 12 mesi) in numero pari a 43, e medio-grandi (12 mesi – 36 mesi) in numero pari a 23 oltre a quelli previsti per la nuova materna. Sempre per quanto riguarda l’area ex Chiarle, si ricorda che è già stato avviato il previsto ampliamento della scuola materna Nuvola Olga, per creare un polo scolastico con l'asilo appena andato in gara e appaltato alla Riccesi Holding srl e per la realizzazione di un asilo nido "autonomo".