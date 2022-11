Maxi restyling delle scuole: il Comune investe 26 milioni di euro

Il Comune investirà oltre 26 milioni di euro per lavori nelle scuole di Trieste, per interventi in fase di avvio o che andranno a gara a inizio 2023. Tra le opere più significative in programma la riqualificazione completa del complesso Giotti Stuparich per 3 milioni e 700mila euro, della scuola primaria Caprin, del nido di via Veronese (entrambi per oltre 3 milioni), e della Fonda Savio (oltre 2 milioni). Sarà realizzato anche un nuovo asilo nido nel comprensorio ex Chiarle a San Giovanni, per cui sono previsti due anni di lavoro (per 3 milioni e 500mila euro). Consistenti anche i lavori per l'adeguamento anti incendio dell'asilo nido e infanzia di via Manzoni.

Il Comune interverrà in diverse altre scuole, anche con lavori di bonifica amianto grazie a 300mila euro dal Pnrr (scuola Venezian Levstik) e la realizzazione di servizi e ambienti ulteriori tramite accordi quadro. Saranno ad esempio realizzati spazi di distribuzione pasti nelle scuole Dardi e Roli e altri interventi di manutenzione in alcune scuole tra cui Cok, Finzgar, Collodi, Stock, Duca d'Aosta, Brunner. Saranno poi riqualificate le palestre Zupancic e De Tommasini.

L'assessore al Patrimonio, Lavori pubblici e Grandi opere Elisa Lodi ha spiegato che alcune delle importanti opere di ristrutturazione "potranno essere eseguite anche con la contemporanea presenza degli alunni oppure, in altri casi, come già in precedenti occasioni, le sedi dove trasferire temporaneamente gli alunni saranno scelte "consentendo a chi frequenta una scuola in periferia di rimanere in periferia e a chi frequenta una scuola in centro di restare in centro”.

L’Assessore alle Politiche dell'Educazione e della Famiglia, Nicole Matteoni, ha poi spiegato che "la priorità per questa Amministrazione comunale sarà sempre alta, in quanto fondamentale non solo per questioni di sicurezza, ma anche e soprattutto per offrire agli allievi ambienti decorosi e realizzati in base alle loro esigenze pedagogiche. Nello specifico, sulla struttura di via Veronese andremo ad eseguire un intervento che andrà ad ampliare gli attuali posti del nido d’infanzia aggiungendone ulteriori 40: una necessità legata all’alto numero di richieste che vede 456 bambini in lista di attesa per essere accolti dal servizio”.