Programma elettorale e candidato sindaco, Adesso Trieste verso l'assemblea cittadina

Adesso Trieste "scalda" i motori e lancia l'assemblea cittadina al centro della quale saranno protagonisti il programma elettorale e l'indicazione del candidato a sindaco. L'evento, che si terrà dalle 9:30 fino alle 15:30 circa, si svolgerà sabato 15 maggio in campo San Giacomo. Alla chiamata diffusa su Facebook hanno aderito poco meno di 200 persone che si ritroveranno a stabilire anche il futuro codice di condotta delle candidate e dei candidati. Dopo sei mesi di attività durante i quali il giovane movimento politico "guidato" da Riccardo Laterza (con ogni probabilità il futuro candidato a sindaco) ha visitato le periferie cittadine, raccogliendo segnalazioni volte ad aggregare "esperienze, competenze ed energie", il progetto di "trasformazione della città" vedrà la sua ufficialità.

La possibilità di seguire l'evento anche da remoto

"Durante l'assemblea - così Laterza, raggiunto telefonicamente da TriestePrima - auspichiamo una numerosa partecipazione, anche alla luce delle iniziative portate avanti (soprattutto sul "caso" del Mercato Coperto di largo Barriera ndr) e dei risultati ottenuti". Campo San Giacomo sarà aperto non solo agli iscritti di AT, ma anche a tutti i cittadini che non fanno parte del movimento e, grazie ad una diretta, anche alle persone che non avranno la possibilità di presenziarvi fisicamente. Il rispetto delle misure di distanziamento e dell'utilizzo delle mascherine verranno garantiti dall'organizzazione.

I lavori dell'assemblea: dalla mattina a metà pomeriggio

L'inizio dell'assemblea è fissato alle 10:30, mentre per le registrazioni le persone potranno recarsi nella piazza già dalle 9:30. Durante i lavori verranno poi prese le decisioni sul programma, sul codice di condotta e l'indicazione del candidato sindaco. Dalle 13:30 e fino alle 15:30 Adesso Trieste simulerà la progettazione partecipata lanciata nei giorni successivi alla consegna delle oltre 6000 firme raccolte per il Mercato Coperto. Sul progetto dal basso per la struttura di largo Barriera sono stati compilati circa 850 questionari. "Di questi - conclude Laterza - 185 hanno dato la loro disponibilità a partecipare alla simulazione in campo San Giacomo".