Dal Friuli a Rabuiese per 70 grammi di eroina, la trasferta del pusher è amara: arrestato

Sono finiti nelle carceri di Udine e Venezia due spacciatori che il 15 gennaio scorso sono stati arrestati a Muggia in occasione di un'operazione congiunta effettuata da personale della Squadra Mobile di Trieste e del capoluogo friulano. La coppia, lui residente nell'hinterland udinese (noto pusher), lei slovena, sono finiti nella rete degli agenti dopo lo scambio dello stupefacente, avvenuto in un parcheggio della strada provinciale Farnei. Dopo aver effettuato lo scambio, l'uomo è stato trovato in possesso di oltre 70 grammi di eroina e due di cocaina, mentre la donna (che guidava una autovettura con targa slovena) è stata trovata con 2400 euro in contanti, provento della cessione della droga.

L'uomo, nelle concitate fasi del fermo, ha anche tentato di disfarsi della droga. La Squadra Mobile ha quindi arrestato i due. Nell'udienza del 18 gennaio il GIP del Tribunale di Trieste ha convalidato il loro arresto, con applicazione della misura cautelare in carcere per entrambi.