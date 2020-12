L’esploratore triestino che sondava gli abissi: la storia dimenticata diventa un libro

Una storia sommersa, proprio come l'oggetto che ha destato l'interesse dell'autrice: si tratta del relitto di un prototipo di batisfera, una capsula da immersione che si trova ora 135 metri in fondo al lago di Como, insieme al suo sfortunato pilota appena 21enne. Un tragico fatto di cronaca documentato solo da alcuni giornali del 1920 e che esattamente cento anni dopo riprende vita in un libro che ripercorre la vita di Francesco Kalin, l'ingegnere ed esploratore triestino inventore della batisfera in questione. Si tratta di “Cent'anni in fondo al lago. Storia di un misterioso relitto nel lago di Como e del suo inventore Francesco Kalin” (Efesto Edizioni 2020) della storica Valeria Messina, che per la prima volta approfondisce e riporta alla luce la vita di questo personaggio, stimato e rispettato dai suoi coevi.

Dalla memoria orale al libro

“Sono rimasta colpita dalla storia di questo ingegnere – spiega Messina -che negli anni venti è riuscito a realizzare battelli subacquei in grado di raggiungere profondità impensabili per l'epoca, anticipando le future tecnologie che avrebbero permesso di sondare gli abissi. Di questo fatto, a parte i pochi articoli di cronaca, non era rimasta che una memoria orale. Da lì è partita la mia ricerca archivistica, in cui ho rinvenuto una serie di suoi progetti e documenti che dimostrano come dopo l'incidente Kalin abbia proseguito con la sua ricerca per costruire camere d'immersione in grado di salvare uomini intrappolati in profondità”.

Il libro rivela come l'ingegnere ed esploratore fosse molto rispettato nel suo ambito anche a livello europeo, infatti persino il famoso Jacques Piccard, che nel 1960 aveva toccato il punto più profondo del pianeta nella fossa delle Marianne con il batiscafo Trieste, volle fare la sua conoscenza e stringergli la mano.

La vita di Francesco Kalin

Francesco Kalin nacque a Trieste quando ancora si trovava sotto il dominio dell'impero austroungarico ma nel cuore si sentiva italiano e quando scoppiò la prima guerra mondiale, per non dover combattere contro gli Italiani, scelse la strada della fuga e si trasferì a Milano. Inizialmente accolto con diffidenza perché non considerato connazionale, riuscì a farsi rispettare nell'ambiente industriale e fondò la ditta Costruzioni Meccaniche. Nel frattempo proseguiva la sua passione per la nautica, progettando e costruendo apparecchiature per la ricerca dei relitti.

L'incidente

Nel 1920 accade la tragedia che avrebbe segnato la vita di Francesco. Durante un collaudo un missile Mas finisce in fondo al lago e per recuperarlo viene utilizzato proprio il prototipo di batisfera realizzato dall'ingegnere, che era già stato testato per 180 metri di profondità, quindi idoneo a scendere fino a 135 metri. Un solo operatore all'interno, il giovane Riccardo Schena. Per motivi che forse non saranno mai chiariti, la capsula inizia a imbarcare acqua e Riccardo, in collegamento via radio, chiede di essere riportato in superfice, ma l'argano si rompe e la batisfera affonda. Al momento sono circa 10 anni che l'Historical Diving Society cerca di recuperare quel relitto, senza successo. In seguito a questo dramma Kalin dedicherà tutta la vita a progettare apparecchiature in grado di soccorrere i marinai vittime di incidenti analoghi.

L'autrice

Valeria Messina abita a Bergamo, è docente di lettere e storica. Ha realizzato il documentario “My name is Charlie”, trasmesso su Raistoria, ed è in lavorazione un altro documentario sulla storia del relitto, girato interamente al buio e per il momento interrotto a causa della situazione pandemica.