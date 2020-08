Evade dal centro per minori a Trieste: 17enne rintracciato a Peschiera

Fugge dal centro per minori di Trieste e viene rintracciato dalla Polizia Ferroviaria in Veneto: è successo mercoledì pomeriggio, 5 agosto, nella stazione di Peschiera del Garda. Un ragazzo di 17 anni originario del Marocco è stato rintracciato dai poliziotti, non appena sceso dal treno. In accordo con l’Autorità Giudiziaria minorile, è stata trovata una nuova collocazione in un altro centro specializzato veneto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.