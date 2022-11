Ex meccanografico: lavori completi al 60 per cento, sarà la sede di Esatto

I lavori di riqualificazione dell'Ex Meccanografico sono completi al 60 per cento: lo ha dichiarato il sindaco Dipiazza durante un sopralluogo in quella che sarà la nuova sede di Esatto e che ospiterà gli parte del personale dei servizi sociali del Comune con 80 dipendenti.

L'edificio, realizzato negli anni 80 e mai completato, è ora oggetto di un importante intervento di "restyling" per un importo complessivo di oltre 3,5 milioni, finanziati in parte con fondi di bilancio dell'amministrazione, in parte con contributo Uti. I lavori, dei quali si sta occupando la Rti Ennio Riccesi Holding Srl, si concluderanno presumibilmente il maggio dell'anno prossimo e il trasferimento potebbe avvenire nel gennaio del 2024.

Tra gli interventi si prevede il completamento della copertura, eliminando quella esistente, con la realizzazione di una terrazza panoramica. Saranno inoltre sistemate le facciate per un maggior isolamento tecnico ai fini del risparmio energetico, e sarà creata una nuova scala esterna in acciaio zincato. Il progetto comprende inoltre un impianto fotovoltaico. La sede di Esatto sarà al piano terra e la parte centrale, con area d'accoglienza e scala principale, sarà aperta anche al di fuori dell'orario, per disimpegnare l'accesso agli altri uffici comunali ai piani superiori.

Il sindaco ha ricordato che "ora gli uffici di Esatto sono in piazza Vico, sede che ci costa circa 100mila euro di affitto l'anno, oltre al fatto che la zona non è servita da parcheggi" e si è detto "soddisfatto di questo risultato. Da qui si gode di un bellissimo colpo d'occhio. Ora, con il Museo del Mare, questa zona sarà pienamente riqualificata".

Secondo il vicesindaco Serena Tonel si tratta di "un importante segnale nei confronti dei cittadini in termini di accessibilità e di miglioramento del servizio, in quanto saranno posizionati in un luogo molto servito dal punto di vista del trasporto pubblico locale. E che sarà ancora più accessibile con la realizzazione del previsto parcheggio”. Presenti al sopralluogo anche gli assessori Elisa Lodi (Lavori pubblici) e Carlo Grilli (Politiche sociali), oltre al Presidente di Esatto, Andrea Polacco.